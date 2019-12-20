Эдриану Броуди досталась главная роль в сериале по роману Стивена Кинга

Броуди сыграет капитана Чарльза Буна, который после смерти жены заселяется вместе с тремя детьми в старый дом в вымышленной захолустной деревне Причер Корнерс. Там он узнает страшные секреты родственников, теперь его главная задача — выжить.

Съемки ленты начнутся весной 2020 года. Премьера первой серии пройдет осенью 2020-го. Эпизоды будут показывать на телеканале Epix, отметила «Газета.ru». Исполнительный продюсер — Дональд де Лайн («Первому игроку приготовиться»).

Эдриан Броуди известен по фильмам «Пианист», «Отель «Гранд Будапешт», «Кинг-Конг» и «Пиджак». Актер — лауреат премий «Оскар» и «Сезар» в номинации «Лучший актер». В честь него назван астероид № 9974.

В сентябре стало известно, что появились планы экранизировать еще один роман Стивена Кинга — «Институт». По нему появится мини-сериал. К работе присоединятся режиссер Джек Бендер и продюсер-сценарист Дэвид О. Кэлли, которые до этого работали над другим сериалом по книге Кинга — «Мистер Мерседес».