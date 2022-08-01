Эдита Пьеха заболела в свой юбилей

Народная артистка СССР Эдита Пьеха призналась, что 85-й день рождения встретит в постели. Певица заболела и чувствует себя неважно, написал «Московский комсомолец».

«Вы простите меня, пожалуйста, я простыла и плохо говорю», — поделилась звезда.

В связи с болезнью Пьеха не стала праздновать свой юбилей, а также 65-летие творческой деятельности.

Исполнительница хита «Наш сосед» живет под Петербургом вместе с помощницей Верой Зарайской. В последние годы она не появляется на публике и не дает концерты. Пьеха ведет затворнический образ жизни. На все нужды артистке хватает двух пенсий — артистической и шахтерской.

До этого появились слухи о том, что внук Стас Пьеха поссорился с народной артисткой. Однако певец опроверг эту информацию.