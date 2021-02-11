Эдита Пьеха в 3-й раз стала прабабушкой

Эстрадная певица Эдита Пьеха в свои 83 года в очередной раз стала прабабушкой. Новость о пополнении в семействе подтвердил ее внук Стас Пьеха, сообщил сайт kp.ru.

Ребенка родила 34-летняя внучка Эдиты Пьехи — Эрика Быстрова. Для нее это вторая дочь. О новорожденной мать сообщила в Instagram. До этого она ничего не рассказывала в соцсетях про беременность.

«Я — мама двоих девочек», — написала Эрика.

Эти же сведения подтвердили мать и брат Быстровой — Илона Броневицкая и певец Стас Пьеха. Артист уже поздравил сестру с важным событием, он постоянно созванивается с ней.

«Теперь я дважды дядя! Узнал одним из первых. Очень рад. Сестру, конечно же, уже поздравил. Мы с ней постоянно на связи…», — рассказал Стас Пьеха.

Сразу после родов они начали обсуждать и решать с сестрой рабочие вопросы.

«Как будто бы не отключались от этого процесса», — отметил артист.

Как назвали племянницу, Стас Пьеха не сообщил. Он посчитал неправильным раскрыть это без разрешения сестры. По его словам, ребенок и мама чувствуют себя хорошо. Быстрова рожала в роддоме при ГКБ имени С. С Юдина в Москве.

Эрика Быстрова также воспитывает семилетнюю дочь.

Эдита Пьеха почти все время находится на своей даче под Санкт-Петербургом и в последнее время стала хандрить из-за отсутствия тепла и необходимости соблюдать самоизоляцию, написал сайт eg.ru.