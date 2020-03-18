18 марта 2020, 12:07
Эдита Пьеха прокомментировала слухи о романе с Магомаевым
Эдита Пьеха, советская и российская эстрадная певица, в беседе с «Экспресс газетой» прокомментировала слухи о ее романе с Муслимом Магомаевым. Предположения о ее интимной связи с артистом появились после одноименного сериала про исполнителя.
Пьеха отрицает свои любовные отношения с певцом, так как в то время она была замужем за Александром Броневицким. Музыкант был крайне ревнив и не простил бы супруге такого романа.
«Царьград» сообщил, что Пьеха не особо была дружна с Магомаевым. Она толком не знала его как человека, хотя изредка они встречались по работе, когда выступали на одном мероприятии.
Певица посоветовала не верить слухам, а за информацией о личной жизни исполнителя сказала обращаться к его супруге Тамаре Синявской.