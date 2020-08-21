Благодаря Никулину жанр анекдотов жил еще долгое время, а его выступления на сцене запомнились живыми и смешными.

«Ничего плохого не могу сказать. То, как он рассказывал анекдоты в клубе „Белый попугай“, поддерживало жизнь этого жанра. Наверное, это единственный клоун, которого я не боялся. У меня фобия в этом плане, и он один вызывал у меня улыбку, а не паническую атаку», — признался Абрамов.

Он назвал Никулина человеком, который вдохновлял других людей. По его мнению, артист умел создавать свет вокруг тебя, светлую ауру.

Юрий Никулин умер 21 августа 1997 года из-за осложнений после операции на сердце. Ему было 75 лет.