21 августа 2020, 10:39
«Единственный клоун, которого я не боялся». Комик Абрамов — о Никулине
Народный артист СССР, актер Юрий Никулин — единственный клоун, которого можно было не бояться. Такое признание сделал российский комик, участник шоу Stand Up Иван Абрамов, сообщило ИА Nation News.
Благодаря Никулину жанр анекдотов жил еще долгое время, а его выступления на сцене запомнились живыми и смешными.
«Ничего плохого не могу сказать. То, как он рассказывал анекдоты в клубе „Белый попугай“, поддерживало жизнь этого жанра. Наверное, это единственный клоун, которого я не боялся. У меня фобия в этом плане, и он один вызывал у меня улыбку, а не паническую атаку», — признался Абрамов.
Он назвал Никулина человеком, который вдохновлял других людей. По его мнению, артист умел создавать свет вокруг тебя, светлую ауру.
Юрий Никулин умер 21 августа 1997 года из-за осложнений после операции на сердце. Ему было 75 лет.