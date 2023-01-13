Знаменитости 13 января 2023, 03:03 Единственную дочь Элвиса Пресли госпитализировали после остановки сердца TMZ: дочь певца Элвиса Пресли попала в больницу после остановки сердца YouTube

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Американская певица Лиза-Мари Пресли, которая является единственной дочерью короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, госпитализирована после остановки сердца, сообщил портал TMZ со ссылкой на свои источники.

«Лиза-Мари Пресли была срочно доставлена в больницу после того, как врачи скорой помощи приехали к ней домой из-за возможной остановки сердца», — написали СМИ.

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По данным портала, медики ввели 54-летней исполнительнице адреналин и сделали непрямой массаж сердца. Когда женщину вернули к жизни, ее отправили в больницу. Информации о ее состоянии пока нет.

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Артистке стало плохо после посещения 80-ю церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая проходила в Лос-Анджелесе. Лучшим драматическим актером признали Остина Батлера, сыгравшего Элвиса Пресли в одноименном байопике.

Ранее сообщалось, что лучшим драматическим сериалом года стал «Дом дракона». Это приквел нашумевшей «Игры престолов».