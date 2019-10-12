Единственная фотография с первой свадьбы Пугачевой утекла в Сеть

Фанаты нашли и опубликовали снимок с первой свадьбы главной певицы СССР и России Аллы Пугачевой. 8 октября тогдашние молодожены отпраздновали бы «золотую свадьбу».

В 1969 году Алла Пугачева вышла замуж за артиста цирка Миколаса Орбакаса. Именно он предоставил архивные кадры фанатам, которые, по словам Орбакаса, сделал фотограф Грибоедовского ЗАГСа Москвы. Всего было сделано четыре снимка, но фотограф передал новобрачным только один.

«Свадебные костюмы мы шили на заказ. Алла заказала у портнихи белое платье. А мне в ателье сшили праздничный костюм, потому что рост высокий, нестандартный, в магазине было не достать моего размера», — вспомнил Орбакас.

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Обувь и кольца Пугачева и Орбакас купили в «Магазине для новобрачных», поскольку только там можно было найти дефицитные товары.

Они были женаты четыре года. У них родилась дочь Кристина Орбакайте.

Фанаты остались под впечатлением от красоты Пугачевой. На опубликованном фото певице всего 20.

«Фата того времени. Фото историческое. Алла Борисовна неотразима», — написала пользовательница natalem4850.

«Какие ресницы у нее 🔥», — добавила marinapugacheva1653.

Но нашлись и критики.

«Алла сейчас выглядит лучше чем тогда. На фото где они с Кристиной, Алла там как пожилая 50-летняя женщина», — заметила zvezdochka808.