13 января 2023, 05:28
Умерла единственная дочь Элвиса Пресли
People: дочь Элвиса Пресли Лиза-Мари умерла в больнице после остановки сердца
Дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиза-Мари умерла в возрасте 54 лет. Почти за сутки до этого она была госпитализирована, сообщил People, ссылаясь на родных исполнительницы.
«С тяжелым сердцем я должна с вами поделиться ужасной новостью, моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас», — подтвердила Присцилла Пресли.
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Наследница легендарного музыканта пережила остановку сердца. Медикам удалось ее реанимировать с помощью адреналина и непрямого массажа сердца.
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Звезда некоторое время находилась в палате интенсивной терапии. Врачи подключили ее к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние искусственной комы. Однако жизнь Лизы-Мари Пресли не удалось спасти.
Последние несколько лет артистка находилась в тяжелой депрессии. В 2020 году ее сын Бенджамин Кин свел счеты с жизнью. У Лизы-Мари осталось трое дочерей.
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