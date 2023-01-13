Знаменитости 13 января 2023, 05:28 Умерла единственная дочь Элвиса Пресли People: дочь Элвиса Пресли Лиза-Мари умерла в больнице после остановки сердца YouTube

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Дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиза-Мари умерла в возрасте 54 лет. Почти за сутки до этого она была госпитализирована, сообщил People, ссылаясь на родных исполнительницы.

«С тяжелым сердцем я должна с вами поделиться ужасной новостью, моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас», — подтвердила Присцилла Пресли.

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Наследница легендарного музыканта пережила остановку сердца. Медикам удалось ее реанимировать с помощью адреналина и непрямого массажа сердца.

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Звезда некоторое время находилась в палате интенсивной терапии. Врачи подключили ее к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние искусственной комы. Однако жизнь Лизы-Мари Пресли не удалось спасти.

Последние несколько лет артистка находилась в тяжелой депрессии. В 2020 году ее сын Бенджамин Кин свел счеты с жизнью. У Лизы-Мари осталось трое дочерей.