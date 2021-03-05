Эди Фалько досталась роль Хиллари Клинтон в «Американской истории преступлений»

Американская актриса Эди Фалько сыграет в третьем сезоне сериала «Американская история преступлений» бывшую первую леди США Хиллари Клинтон. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Сезон «Импичмент» расскажет историю импичмента американского лидера Билла Клинтона в 1998 году. В основу сюжета легла книга Джеффри Тубина «Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента».

Роли в сериале также достались Саре Полсон, Бини Фелдштейну, Клайве Оуэн и Аннали Эшфорд.

Изначально премьера «Импичмента» должна была состояться перед выборами президента США в ноябре 2020 года. Однако от этого пришлось отказаться из-за графика исполнительного продюсера Райана Мерфи. Дата выхода третьего сезона сериала до сих пор неизвестна, написала «Газета.ru».

Продюсер третьего сезона «Американской истории преступлений» — Моника Левински, пострадавшая от домогательств Билла Клинтона.