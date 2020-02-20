Эдгард Запашный рассказал о своем состоянии после операции

Российский дрессировщик Эдгард Запашный в своем Instagram-профиле написал, что его прооперировал «один из лучших нейрохирургов страны, профессор Шольц».

Директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному удалили две грыжи на позвоночнике.

«Итак, в этот раз мной занимался один из лучших нейрохирургов страны профессор Шольц. Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника (3 и 4, 4 и 5 позвонки)! Доктор сказал, что опять смогу поднимать Льва на плечах. Завтра (ровно через день после операции) мне разрешат встать и возможно вытащат трубку из спины!», — поделился с подписчиками дрессировщик.

Запашный заверил, что чувствует себя хорошо, но недоволен тем, что нужно так долго лежать. Он поблагодарил подписчиков и всех, кто переживал за его здоровье.