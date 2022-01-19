Эдгард Запашный назвал Михаила Зеленского «человеком для подражания»

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный высказался о том, каким был журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Ему до сих пор тяжело поверить в то, что Михаила не стало, написал сайт телеканала «Звезда».

Как рассказал Запашный, журналист смог сделать отличную карьеру. Его смело можно назвать человеком, на которого нужно равняться.

«Как-то даже трудно осознавать, что его нет. Такой молодой, так быстро — это все неправильно. Слово „был“ даже не хочется употреблять. Каждый день его видишь по телевизору, общаешься, бываешь у него на программах. Добрый, светлый, пример для подражания. Человек, сделавший шикарную карьеру. Несмотря на то что он снимался в довольно скандальных ток-шоу, сам не был скандальный», — отметил Запашный.

Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским проходит в Москве. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.