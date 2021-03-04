Эдди Мерфи рассказал, что ему пришлось взять белого актера для фильма «Поездка в Америку»

Актер и режиссер Эдди Мерфи рассказал, что в фильм «Поездка в Америку» 1988 года ему пришлось взять белого актера. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ему заявили, что актерский состав кино получился «слишком черный». Поэтому он пригласил Луи Андерсона на роль сотрудника закусочной. Мерфи объяснил, что выбрал этого актера, потому что уже был с ним знаком и точно знал, что он справится с комедийной ролью.