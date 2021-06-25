Эд Ширан выпустил клип и извинился перед рыжими людьми

Музыкант Эд Ширан выпустил клип на песню Bad Habits, в котором предстал в необычном для себя образе. Об этом написало ИА НСН.

В клипе музыкант, известный рыжим цветом волос, примеряет на себя блонд. За это Эд Ширан принес извинения рыжим людям.

«Я был блондином на протяжении всех трех дней съемок. Прошу прощения у всех рыжих людей, этого больше никогда не повторится», — пошутил музыкант в Twitter.

Ширан рассказывал, что работа над песней заняла у него несколько месяцев. Он попытался найти новое для себя звучание.