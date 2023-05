Знаменитости 05 мая 2023, 14:40 Эд Ширан выиграл суд о плагиате известной песни. В случае проигрыша он хотел завершать карьеру Британский исполнитель Эд Ширан выиграл суд о плагиате композиции Thinking Out Loud

Читать 360tv в

Знаменитый музыкант Эд Ширан одержал победу в деле о плагиате в своем хите Thinking Out Loud. Жюри присяжных суда Нью-Йорка посчитало его невиновным в копировании чужого материала. Об этом сообщило издание Deadline.

Присяжные рассматривали дело в четверг на протяжении трех часов. Ширан признался, что «очень рад исходу дела». Однако он высказал разочарование в связи с тем, что такие «беспочвенные жалобы» доходят до суда.

Реклама

Ранее иск в отношении британского музыканта подали родные певца Эда Таунсенда. Последний вместе с Марвином Гэем создал песню Let’s Get It On. Ее выпустили еще в 1973 году.

Наследники Эда Таунсенда обвинила Эда Ширана в плагиате данной песни и в том, что он использовал синкопированный рисунок аккордов в основе Thinking Out Loud. Ширан получил за свой хит две премии «Грэмми» в 2016 году. Исполнитель во время слушаний заявлял, что может завершить свою карьеру, если суд сочтет его виновным.

«Похоже, мне все-таки не придется бросать мою ежедневную работу», — сказал он после оглашения решения.

Эд Ширан к настоящему моменту выпустил более 10 альбомов. Одними из самых популярных его песен являются Perfect и Thinking Out Loud.