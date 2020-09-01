Эд Ширан впервые стал отцом

«На прошлой неделе с помощью замечательной команды Черри родила нашу красивую и здоровую дочь — Лайру Антарктику Сиборн Ширан», — написал он в посте.

Певец заверил подписчиков, что и мама, и ребенок сейчас находятся в полном здравии.

«Мы в нее совершенно влюблены. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно, мы на седьмом небе от счастья», — поделился музыкант.

О том, что Эд Ширан и Черри станут родителями, стало известной только на прошлой неделе.

Музыкант выразил надежду, что поклонники проявят уважение к их частной жизни в этот период. Певец вообще не любит впускать посторонних в свою личную жизнь. Супруги тщательно скрывали, что скоро станут родителями, а в 2019 году тайно сыграли свадьбу.