Эд Ширан приостановил свою карьеру

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По словам Ширана, с 2017 года он работал без отпусков и перерывов. Теперь он решил сделать «передышку», читая книги и путешествуя по миру.

«Меня не будет в социальных сетях до тех пор, пока не придет время вернуться», — поделился он.

Конкретный или приблизительный срок своего отпуска артист не назвал. Однако пообещал однажды вернуться с новой музыкой.

«Увидимся, когда увидимся», — попрощался он с поклонниками.