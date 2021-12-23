Эд Ширан побил рекорд на Spotify

Британский исполнитель Эд Ширан поделился с фанатами радостной новостью в своем Instagram-аккаунте. Его трек «Shape Of You» впервые за историю сервиса Spotify набрал более трех миллиардов прослушиваний. Об этом сообщило ИА НСН.

Музыкант отметил, что рекордного количества прослушиваний песня достигла 22 декабря.

«Абсолютное безумие. Спасибо всем фанатам», — отметил исполнитель.

Ранее серьезные сбои произошли в работе Google и Spotify. Об этом рассказали пользователи со всего мира. Больше всего жалоб поступило из США, Великобритании, Канады, европейских стран и России. Люди говорят о проблемах с самим поисковиком и с возможностью зайти в свой аккаунт.

Этот раз стал не первой, когда пользователи столкнулись с подобной проблемой. До этого информация о сбоях появилась в 12 ноября. Кроме того, проблемы затронули YouTubе и несколько популярных игровых сервисов.