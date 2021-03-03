Дзюбу нарисовали в комиксе о сборной России

Артем Дзюба стал героем первой части комикса о сборной России о футболу под названием «Путь на Евро: Дзюба». Об этом сообщило ИА «Невские новости».

В первом выпуске комикса футболист нарисован в образе супергероя. По сюжету, его отправили на Землю бороться со злыми силами.

«История Артема Дзюбы начинается в 1988 году — с финала Евро, в котором сборная СССР уступила команде Нидерландов. Светлые силы посылают на Землю великих футболистов-героев, а темные строят козни и портят игрокам жизнь и карьеру», — говорится в анонсе.