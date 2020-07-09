Дзюба спел «Голубую луну» на вечеринке в честь чемпионства «Зенита». Видео

ФК «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу. На праздновании победы форвард команды Артем Дзюба исполнил «Голубую луну». Видео того, как поет футболист, появилось в Сети.

В кадр попал Дзюба на сцене клуба. Футболист, видимо, решил порадовать собравшихся своим пением.

Выбранная им композиция впервые прозвучала со сцены в исполнении дуэта российских поп-исполнителей Бориса Моисеева и Николая Трубача. Подтекст песни, эпатажность и скандальность принесли ей популярность среди разной аудитории.

Поведение Дзюбы после матча с «Краснодаром» уже вызвало споры. В Сеть попало видео из раздевалки клуба, где нападающий сделал несколько поступательных движений в сторону Сердара Азмуна.

В «Зените» сказали, что игроки дурачились после удачного матча. Но сделанное замечание директора клуба по поводу «Спартака» возмутило соперников петербургских футболистов в кубковом матче. Клуб пожаловался на слова Александра Медведева в комитет по этике Российского футбольного союза. Проведенную им аналогию в «Спартаке» сочли неуместной.