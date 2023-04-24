24 апреля 2023, 00:06
Дзюба признался, что верит в инопланетян и параллельную вселенную
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что инопланетяне и параллельная вселенная существуют. Об этом он признался в интервью «РБ Спорт».
«Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже — скорее да, чем нет», — сказал футболист.
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Он добавил, что скептически относится к вопросу наступления конца света. По словам Дзюбы, люди не видели еще много чего, но, тем не менее оно существует. В качестве примера он привел Новую Зеландию, где еще не был, но этот факт не отменяет существования страны.
Нападающий «Локомотива» ранее заявил, что считает себя патриотом, любит Россию и поддерживает президента страны Владимира Путина. Дзюба отметил, что история все рассудит, кто прав, кто виноват. Футболист выразил уверенность, что Россия делает правое дело. Форвард подчеркнул, что не собирается покидать страну.
Артем Дзюба
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