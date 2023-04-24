Знаменитости 24 апреля 2023, 00:06 Дзюба признался, что верит в инопланетян и параллельную вселенную РИА «Новости»

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Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что инопланетяне и параллельная вселенная существуют. Об этом он признался в интервью «РБ Спорт».

«Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже — скорее да, чем нет», — сказал футболист.

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Он добавил, что скептически относится к вопросу наступления конца света. По словам Дзюбы, люди не видели еще много чего, но, тем не менее оно существует. В качестве примера он привел Новую Зеландию, где еще не был, но этот факт не отменяет существования страны.

Нападающий «Локомотива» ранее заявил, что считает себя патриотом, любит Россию и поддерживает президента страны Владимира Путина. Дзюба отметил, что история все рассудит, кто прав, кто виноват. Футболист выразил уверенность, что Россия делает правое дело. Форвард подчеркнул, что не собирается покидать страну.