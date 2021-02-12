Дзюба победил хищника в перетягивании каната. Видео

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сразился с 400-килограммовым хищником. Вместе с коллегами и детьми спортсмен победил в перетягивании каната мощного представителя кошачьих.

Дзюба опубликовал в Instagram видео, на котором противостоит внушительных размеров лигру. Животное, которое является помесью тигра и льва, схватилось за один конец каната. Другой держала «команда» футболиста.

Под ободряющие выкрики очевидцев зверя, находившегося в тот момент в клетке, удалось победить.

«Нереально сильный зверь! Измотал нас и еще играть хочет!» — изумился россиянин выносливости лигра.

К развлечению Дзюбы подписчики отнеслись неоднозначно. Некоторые заявили, что переживают за зубы хищной кошки. Другим животное стало попросту жаль.

«Тигр в клетке не соперник», — написали в комментариях.

Скептическое отношение к такому развлечению понять можно: владельцы животных зарабатывают на этом. Действительно ли подобное состязание хищник переносит без каких-либо негативных последствий, вопрос спорный.

В настоящее время Артем Дзюба находится на сборах в Дубае. Кадры он снял в свободное от тренировок время.