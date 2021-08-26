«Дзюба на его фоне померкнет». Алана Мамаева предложила рассказать правду о бывшем супруге на детекторе лжи

Модель Алана Мамаева после скандального интервью экс-супруга и футболиста «Ростова» Павла Мамаева заявила, что готова на детекторе лжи рассказать правду. Она добавила, что после этого Артем Дзюба на его фоне просто померкнет.

Бывшая жена была возмущена, что Мамаев решил обсудить подробности их личной жизни в интервью журналисту «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну. В результате она выразила готовность пройти детектор лжи и откровенно рассказать о семейной жизни.

«Скажу честно, я не думала, что Паша будет обо мне такого плохого мнения и решит, что я буду обсуждать его личные желания или личную интимную жизнь со всей страной. Но раз он делает такие заявления, я могу сказать, что с такими успехами Дзюба на его фоне просто померкнет», — заявила Алана Мамаева в Instagram.

В беседе с журналистом Мамаев заявил, что во время расставания его супруга вела себя очень некрасиво. Якобы она даже отправляла их водителя в секс-шоп за игрушками для геев, чтобы опорочить футболиста.