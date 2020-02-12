Перепалка в Instagram между тренером «Рубина» Леонидом Слуцким и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой изрядно повеселила поклонников футбола. Мастера юмора и спорта виртуозно троллили друг друга, используя все доступные им средства. А их оказалось немного: мультипликация и сарказм.

Главный тренер казанского «Рубина» Слуцкий на своей странице в Instagram опубликовал кадр из мультфильма производства 1988 года под названием «Бревно». Уже название мультика как бы намекало, что дело нечисто и сейчас будет произнесено что-нибудь искрометное. Слуцкий выбрал кадр, где главный герой мультфильма сверлит то самое бревно, летят стружки.

«Моуриньо „обрабатывает“ Дзюбу на предмет перехода в „Тоттенхэм“», — гласит подпись к кадру.

В Instagram Дзюбы спустя считаные минуты появился достойный ответ. Форвард «Зенита» нашел кадр из знаменитого и любимого всей советской детворой мультфильма 1981 года про девочку из будущего Алису «Тайна третьей планеты». Дзюба выбрал кадр, где переодетый в доктора Верховцева комический пират Крыс уткнул бластер в толстое пузо другого космического пирата, Весельчака У.

«Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба», — гласит подпись к кадру.

Слуцкому пришлось отвечать на выпад коллеги. Он выбрал снимок, на котором рыжий котенок смотрит в зеркало и видит там грозного льва.

«Дзюба у зеркала», — подписано фото. На момент публикации новости счет был 2:1 в пользу Слуцкого. Болельщики жаждут продолжения: не каждый вечер можно наблюдать интеллектуальную битву футбольных звезд мировой величины.