Стало известно, когда вынесут решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

10 декабря апелляционный суд Англии и Уэльса примет решение в отношении экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Основателю WikiLeaks предъявили обвинение по восемнадцати пунктам. Это произошло в 2019 году. Среди обвинений — нарушение закона о шпионаже и сговор с целью взлома правительственного компьютера. Теперь ему грозит 175 лет лишения свободы.

Сейчас журналист пребывает в лондонской тюрьме. Его выдало посольство Эквадора. В это стране Ассанж скрывался с 2012 года.