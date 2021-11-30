Джордж Мартин выпустил книгу о съемках «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин выпустил книгу, в которой рассказал о съемках сериала «Игра престолов». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на CBR.

Книга называется Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers.

Писатель рассказал, что хотел видеть в сериале по его книге «Песнь льда и пламени» 10 сезонов и 100 полноценных эпизодов. Он отметил, что его истории хватило бы на такой тайминг. Но шоураннеры Дэн Уайсс и Дэйв Бениофф «устали» заниматься сериалом и хотели поскорее начать какой-то новый проект.

Ранее актриса Лина Хиди, исполнившая роль королевы Серсеи Ланнистер, рассказала о том, что за годы проекта актеры и съемочная группа успели сродниться. Однако без конфликтов обойтись не удалось.

Актриса рассказала о конфликте, который возник у нее с шоураннерами проекта Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом. Также ей не пришелся по вкусу финал картины, особенно то, как наступила смерть ее героини. Девушка хотела, чтобы Серсея сделала перед смертью какой-то особенный поступок. Но создатели сериала не стали вводить такой эпизод.