Автор серии романов «Песнь льда и пламени», по мотивам которых сняли «Игру престолов», Джордж Мартин принял участие в работе над сериалом «Темные ветра», сообщил News.ru со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Сюжет сериала окунет зрителей в события полувековой давности, произошедшие на юго-западе Америки. Двое полицейских должны будут раскрыть двойное убийство. Расследование навсегда изменит жизни героев, передал «Мир24». Сюжет картины основан на книгах Тони Хиллермана «Липхорн и Чи». Джордж Мартин примет участие в съемках в качестве исполнительного продюсера экранизации. Главные роли в сериале достались Занну Маккларнону и Кайове Гордону.