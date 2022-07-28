Джордж Мартин не попал на премьеру «Дома дракона» из-за коронавируса

Американский писатель Джордж Мартин заразился коронавирусом. Автору книжной серии «Песнь льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов», пришлось пропустить премьеру «Дома дракона» в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Piter.TV.

Мартин признался, что получил тест на коронавирус с положительным результатом. Информацией он поделился в своем видеообращении на YouTube-канале. По словам писателя, из-за заболевания придется пропустить еще несколько светских мероприятий. При этом мужчина подчеркнул, что болезнь почти не проявляет себя и не доставляет ему большого дискомфорта.

Стриминговая онлайн-платформа HBO Мах 20 июля публично представила трейлер сериала «Дом дракона». Сюжет проекта будет разворачиваться за 200 лет до основных действий «Игры престолов».

Главные роли в сериале достались Пэдди Консидайну, Оливии Кук, Эмме Д"Арси, Мэтту Смиту. В России сериал можно будет посмотреть с 22 августа.