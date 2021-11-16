Джордж Клуни рассказал, почему не хотел жениться и заводить детей

Актер Джордж Клуни рассказал, почему ранее имел совсем иное представление о браке. По словам артиста, он не хотел жениться и заводить детей, пока не встретил любовь всей своей жизни, сообщило издание People.

«Я не хотел жениться и детей, а потом в моей жизни появилась эта удивительная женщина, я безумно влюбился, и в ту же секунду, что я ее встретил, я знал, что все будет иначе», — процитировала «Газета.ru» слова актера.

Клуни отметил, что им повезло встретить друг друга, ведь они с женой так похожи. Однажды отдыхая в гостях у компании друзей, у который был маленький ребенок, Амаль намекнула, что неплохо было разделить их любовь с кем-то еще, имея в виду совместных детей. В тот момент Клуни и пересмотрел свое отношение к браку.

«Я сказал — ну, только если ты в деле. А она предложила попробовать. Это был очень эмоциональный момент, я был уверен, что такая судьба не для меня, и мне все нравилось», — заключил артист.