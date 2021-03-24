Джордж Клуни рассказал, что его нельзя оставлять одного с детьми

Актер Джордж Клуни рассказал, что учит своих детей «ужасным» вещам, чтобы разыграть жену Амаль Клуни. Об этом сообщил iReactor со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он добавил, что для него это самая веселая часть отцовства, но супруга его мнения не разделяет. Она в шоке от розыгрышей, которые устраивают их двойняшки Александр и Элла. Например, они как-то положили в подгузник шоколадную пасту и начали ее есть на глазах у матери.

«Худшее, что вы можете сделать, — это оставить меня наедине с ними надолго, потому что то, чему они учатся, просто ужасно», — рассказал Клуни.