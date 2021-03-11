Джордан будет режиссером спортивного фильма «Крид 3»

Майкл Джордан станет режиссером фильма «Крид 3» и сыграет в нем главную роль. Об этом сообщил NewInform со ссылкой на "Киноафишу".

Уточняется, что фильм выйдет к ноябрю следующего года, когда в Америке пройдет День благодарения. Сценарий напишет Кинан Куглер совместно с Заком Бэйлином. В новую часть вернутся актеры Тесс Томпсон и Филисия Рашад, а вот Сильвестр Сталлоне отказался от участия. Он планирует снять свой фильм о Рокки Бальбоа.