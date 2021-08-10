Джонни Деппа номинировали на высшую награду кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Актер Джонни Депп получит самую высокую награду кинофестиваля в Сан-Себастьяне за вклад в кино. Об этом сообщил «Мир 24».

«Джонни Депп, один из самых талантливых и многоплановых актеров современного кинематографа, получит премию „Доностия“», — говорится на сайте кинофестиваля.

По данным ИА Nation News, фестиваль проходит каждый год, начиная с 1953 года. Лауреатами высшей премии «Доностия» становились такие актеры, как Эмили Уотсон, Итан Хоук, Моника Беллуччи, Сигурни Уивер и другие.