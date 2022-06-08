Джонни Депп завел аккаунт в TikTok после победы над Эмбер Херд в суде

Джонни Депп после победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд зарегистрировался в TikTok и начал публиковать там ролики. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на Page Six.

Самый первый опубликованный ролик был почти сразу удален, но все равно разошелся по Сети. В нем Депп благодарил поклонников за поддержку во время судебного процесса.

«Мы везде были вместе, мы все видели вместе. Мы вместе прошли один и тот же путь. Мы поступили правильно вместе, и все потому, что вам не все равно», — сказал актер.

Также в ролике показаны моменты поездок Деппа на судебные заседания, фанаты, поддерживающие его возле судов плакатами, а также фрагменты его выступлений на сцене с группой Hollywood Vampires.

Поклонники Деппа активно подписываются на его аккаунт, но некоторые из его противников сочли радость актера по поводу выигранного процесса попыткой поиздеваться над бывшей женой, написали «Дни.ру».

Суд Деппа и Херд длился почти год. Херд обвиняла бывшего мужа в насилии, Депп же утверждал, что это клевета.