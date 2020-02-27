Джонни Депп решил засудить британский таблоид за клевету

Звезда Голливуда Джонни Депп подал в Верховный суд Англии иск на британский таблоид The Sun за клевету. В сопровождении адвокатов 26 февраля он побывал на первом слушании дела.

Как сообщило Mirror, претензии актера вызвал заголовок издания, появившийся в апреле 2018 года. Он гласил: «Как Дж.К. Роулинг может быть „по-настоящему счастливой“, утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме „Фантастические твари и где они обитают?“».

Адвокат Дэвил Шернборн признал, что суд уже рассматривал похожее дело, и слова «избиение жены» были удалены из публикации. Однако новый процесс все-таки начнется 23 марта и продлится десять дней. Суд рассмотрит доказательства обеих сторон, и даже, возможно, новых свидетелей. Защитник актера подчеркнул, что в делах о клевете очень важна возможность быть публично оправданным. Он напомнил, что дело Депп-Херд было очень необычным, так как актриса «широко освещала его в СМИ».

«Существует контраст между версией событий, представленной госпожой Херд, и версией, представленной господином Деппом», — заверил суд Шернборн.

Брак между Эмбер Херд и Джонни Деппом закончился в 2016 году, но он продолжает отрицать, что был «агрессором» в отношениях.

В прессе появилась запись их разговора, датированная 2015 годом, где Херд признает, что ударила мужа и кидалась в него кастрюлями и сковородками.