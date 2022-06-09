Джонни Депп решил отказаться от выигранных в суде 10,4 млн долларов

Судебное разбирательство с бывшей женой было для Джонни Деппа делом чести, а не способом заработать. Он не станет взыскивать с нее выигранные 10,4 миллиона долларов. Об этом в передаче Good Morning America заявил адвокат актера Бен Чу, сообщила «Газета.ru».

Он отметил, что длившийся больше шести лет процесс завершился полной победой Джонни Деппа и он буквально вернулся к жизни. Эмбер Херд признали виновной в клевете и обязали выплатить компенсацию.

«Как господин Депп утверждал на суде, это никогда не было вопросом денег. Это было вопросом восстановления репутации», — сказал адвокат.

Актер уже отпраздновал победу, причем сделал это еще до оглашения приговора, сообщило РИА ФАН. Он устроил вечеринку в лондонском клубе Ноттинг-Хилл за несколько часов до решающего заседания.