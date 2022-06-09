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    09 июня 2022, 09:49

    Джонни Депп решил отказаться от выигранных в суде 10,4 млн долларов

    Адвокат: Джонни Депп не будет взыскивать выигранные у Эмбер Херд 10,4 млн долларов

    Екатерина Виславская

    Судебное разбирательство с бывшей женой было для Джонни Деппа делом чести, а не способом заработать. Он не станет взыскивать с нее выигранные 10,4 миллиона долларов. Об этом в передаче Good Morning America заявил адвокат актера Бен Чу, сообщила «Газета.ru».

    Он отметил, что длившийся больше шести лет процесс завершился полной победой Джонни Деппа и он буквально вернулся к жизни. Эмбер Херд признали виновной в клевете и обязали выплатить компенсацию.

    «Как господин Депп утверждал на суде, это никогда не было вопросом денег. Это было вопросом восстановления репутации», — сказал адвокат.

    Актер уже отпраздновал победу, причем сделал это еще до оглашения приговора, сообщило РИА ФАН. Он устроил вечеринку в лондонском клубе Ноттинг-Хилл за несколько часов до решающего заседания.