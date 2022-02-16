Джонни Депп получил золотую медаль от президента Сербии

Голливудскому актеру Джонни Деппу вручили золотую медаль за выдающиеся заслуги в области киноискусства и продвижения Сербии на мировой арене. Награду вручал сам президент республики Александр Вучич, написало издание Balkan Insight.

Джонни Депп поблагодарил его за медаль, уточнив, что был горд получить награду лично от президента, сообщила «Газета.ru».

«Я действительно искренне благодарю вас, президент Вучич, и эту медаль за заслуги, если мне будет оказана честь уйти с ней. Я благодарю вас за то, что вы были так любезны, чтобы вручить ее мне», — сказал он.

Голливудский актер принимал участие в съемках сцен в Белграде для фильма «Великий», а также в сербском мультсериале «Тупики».

Во время встречи с президентом в Белграде актер подарил главе государства плюшевую игрушку в виде птицы тупика.

Сейчас Депп участвует в новых съемках — ему предстоит сыграть роль французского короля Людовика XV в новом фильме режиссера Майвенн ле Беско. Съемки начнутся летом 2022 года в Париже.