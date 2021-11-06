Джонни Депп получил новый шанс выиграть суд над экс-супругой Эмбер Херд

У известного актера Джонни Деппа появился шанс отстоять свою правоту в многочисленных судах с его бывшей супругой Эмбер Херд. Недавно один из судей дал ему доступ к телефону бывшей жены, чтобы Джонни и его адвокаты могли изучить хранящиеся там снимки. Они заверяют, что фото с синяками якобы от побоев не более чем фейк и фотошоп.

«Эмбер и ее друзья сфабриковали снимки», — уверенно заявил адвокат Деппа в интервью Page Six. Фотографии она предоставила в 2017 году, когда рассталась с актером и публично обвинила его в домашнем насилии и регулярных вспышках агрессии. Она вызвала полицию и сказала, что Депп сломал ей нос и повредил губу.

Однако, по словам адвоката Джонни, когда полиция приехала на вызов Эмбер, никаких следов на ее лице не было. Еще и соседи утверждали, что не слышали в доме артистов никаких криков и подозрительных шумов. Уже на следующий день после возможного избиения Херд появилась в ток-шоу, и вновь без единого намека на ушибы. Актриса потом оправдывалась: на ней тогда была тонна грима.

Но юристы из команды Деппа считают, что синяки на предоставленных ей снимках были просто пририсованы. Теперь есть шанс это подтвердить. Данные из телефона Эмбер могут в этом помочь.

По данным СМИ, Джонни требует у экс-супруги 50 миллионов долларов. Из-за нее он понес серьезные финансовые убытки, лишился своих звездных ролей и попал в черный список американских киностудий. Ему отказали даже в съемках шестой части «Пиратов Карибского моря», хотя без него представить картину сложно. У Эмбер, наоборот, карьера пока идет в году: сейчас она снимается в новой части «Аквамена».