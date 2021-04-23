Джонни Депп погостил на шоу «Вечерний Ургант»

Голливудский актер Джонни Депп побывал на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале — удаленно. Он поговорил о музыке, кино и рассказал о любви к поэзии русского поэта Владимира Маяковского.

А еще артист вспомнил свою первую гитару. Увлечение музыкой покорило его раньше, чем актерская игра. Музыкой он начал заниматься в 12 лет, первую гитару ему купила мама. Это была модель «странной японской сборки», которая обошлась в 25 долларов. Кроме того, Депп вспомнил работу с музыкантами Китом Ричардсом и Полом Маккартни.

Также знаменитость поделилась историей о своем воровстве денег у американского актера Николаса Кейджа, когда они оба жили в одной квартире.

«Когда Ник рассказывал эту историю вам, он забыл упомянуть, что это были песо, которые валялись по всей его квартире. Это были деньги, оставшиеся от его поездки в Мексику. И я собирал их, затем обменивал в магазинчике на углу на центы и шел купить нам еды на неделю и пачку сигарет», — объяснил Депп.

Артист также представил новый фильм «Великий», где исполнил главную роль. В основе сюжета кинокартины лежит история военного фотографа, которому предстоит осветить экологическую катастрофу в Японии. Премьера ленты в России состоялась 22 апреля, написало ИА Nation News.

На просмотр нового фильма со своим участием Депп ранее пригласил на русском языке.