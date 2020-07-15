Джонни Депп опроверг слова бывшей жены о домашнем насилии

Актер нашел двух свидетелей, которые смогли подтвердить его правоту. Один из них, бывший телохранитель Деппа Малколм Конноли, заявил, что актер никогда не бил жену. Более того, охранник рассказал, что Херд сама неоднократно вела себя агрессивно.

«Я никогда не смирился бы с тем, что мужчина бьет женщину. И мне было бы тогда все равно, будь это хоть мой босс, хоть сам президент», — рассказал Конноли, уточнив, что в таком случае сам обратился бы в полицию.

Также обвинения Херд опровергла Саманта Макмиллен, ее стилист и подруга. Она рассказала, что виделась с актрисой в те дни, когда та заявила о случаях насилия со стороны Деппа. Но никаких следов побоев в ее внешности замечено не было.

В ближайшие дни Эмбер Херд также даст показания. Есть информация, что она уже тоже нашла свидетелей, которые смогут подтвердить достоверность ее обвинений в адрес бывшего мужа.