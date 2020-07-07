07 июля 2020, 17:36
Джонни Депп объяснил, зачем разгромил номер отеля 26 лет назад
Актер Джонни Депп на суде с изданием The Sun о клевете объяснил разгром, который устроил в номере отеля 26 лет назад. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Sky News.
По словам актера, у него был тяжелый период, а в тот день негатив в его жизни достиг пика.
«Я швырнул кровать через комнату. Не помню, но со стен ничего не срывал. Сломал вазу, еще несколько вещей», — рассказал он. В результате за устроенный дебош Депп выплатил компенсацию - 10 тысяч долларов.