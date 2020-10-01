Джоли запретила Питту видеться с детьми после его путешествия с новой возлюбленной

Джоли шокирована тем, что бывший муж отвез свою новую спутницу в знаковое для них место, отметил источник. Кроме того, актриса не одобряет публичное проявление чувств Питта к модели. Она считает, что его личная жизнь должна оставаться секретом для поклонников.

В связи с этим Джоли запретила бывшему мужу общаться с детьми в течение нескольких недель. Свое решение актриса объяснила пандемией коронавируса. По ее словам, после путешествия по Европе Питт обязан просидеть на карантине 14 дней.

Однако источник полагает, что таким образом Джоли решила отомстить Питту. Актер соблюдал карантин. Он несколько раз просил экс-супругу сократить продолжительность его самоизоляции и обещал сдать несколько тестов на COVID-19. Тем не менее актриса не согласилась на данные условия.

Питт и Потуральски встречаются девять месяцев. Недавно влюбленные вместе съездили во Францию. Они отдохнули в поместье, где много лет назад актер и Джоли сыграли свадьбу.