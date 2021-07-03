Джоли заметили в ресторане с певцом The Weeknd

Актрису Анджелину Джоли заметили в ресторане вместе с певцом The Weeknd. Теперь ходят слухи, что у них отношения.

Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ. Знаменитости встретились в элитном ресторане Лос-Анджелеса. Одеты они были неброско, видимо, чтобы не привлекать внимание.

Выходили из заведения они по отдельности, и потом каждый уехал на своих машинах.

Некоторые очевидцы предположили, что встреча носила исключительно рабочий характер.