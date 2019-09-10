Джоли решила стать мамой в седьмой раз

Старший сын Анджелины Джоли решил отсудить детей у матери Подробнее

Развод со звездой Голливуда Бредом Питтом и последующие судебные разбирательства серьезно вымотали актрису. Джоли хотела заняться личной жизнью, чтобы выйти из тяжелой депрессии, в которой она оказалась. Так, она попыталась вступить в отношения с одним из поклонников, добивавшимся ее внимания долгое время. Однако эта затея не привела к ожидаемому результату.

Еще большие страдания Джоли испытала, когда ее первенец, 18-летний сын Мэддокс, решил покинуть родительский дом и отправиться на обучение в один из престижных университетов Сеула. В этот момент актриса поняла, что сможет обрести счастье, снова став мамой. Она решила усыновить малыша, нуждающегося в опеке.

Сейчас Джоли ищет ребенка. В этом вопросе ей также помогает ООН. Предполагается, что уже до конца 2019 года у актрисы может появиться малыш из Ближнего Востока, оставшийся без родителей.