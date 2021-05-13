Джоли рассказала, почему не начала новые отношения после развода с Питтом

Актриса Анджелина Джоли рассказала, почему не завела новые отношения после развода с Брэдом Питтом. Об этом сообщила НСН.

Джоли пояснила, что полностью поглощена воспитанием шестерых детей. В некоторые моменты она не может думать ни о чем другом.

«Ты просыпаешься и просто чувствуешь: „Я должна убедиться, что они в порядке. Я должна убедиться, что они в порядке психически“», — рассказала она.

Также актриса добавила, что отказала большому количеству мужчин за это время.

«У меня, наверное, очень длинный список. Я уже долгое время одна», — поделилась она.

Ранее Анджелина Джоли заявила, что развод с Брэдом Питтом повлиял на ее карьеру.

Незадолго до развода Джоли начала заниматься режиссерской деятельностью. Она успела снять несколько фильмов, но позже вернулась к актерству.

«Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволили мне снимать фильмы в течение нескольких лет. Мне нужно было заниматься более краткосрочными проектами и чаще бывать дома», — рассказала она.