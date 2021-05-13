Джоли рассказала, почему не начала новые отношения после развода с Питтом
Актриса Анджелина Джоли рассказала, почему не завела новые отношения после развода с Брэдом Питтом. Об этом сообщила НСН.
Джоли пояснила, что полностью поглощена воспитанием шестерых детей. В некоторые моменты она не может думать ни о чем другом.
«Ты просыпаешься и просто чувствуешь: „Я должна убедиться, что они в порядке. Я должна убедиться, что они в порядке психически“», — рассказала она.
Также актриса добавила, что отказала большому количеству мужчин за это время.
«У меня, наверное, очень длинный список. Я уже долгое время одна», — поделилась она.
Ранее Анджелина Джоли заявила, что развод с Брэдом Питтом повлиял на ее карьеру.
Незадолго до развода Джоли начала заниматься режиссерской деятельностью. Она успела снять несколько фильмов, но позже вернулась к актерству.
«Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволили мне снимать фильмы в течение нескольких лет. Мне нужно было заниматься более краткосрочными проектами и чаще бывать дома», — рассказала она.