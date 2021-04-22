Джоли рассказала, как развод повлиял на ее карьеру

Анджелина Джоли заявила, что развод с Брэдом Питтом повлиял на ее карьеру. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Незадолго до развода Джоли начала заниматься режиссерской деятельностью. Она успела снять несколько фильмов, но позже вернулась к актерству.

«Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволили мне снимать фильмы в течение нескольких лет. Мне нужно было заниматься более краткосрочными проектами и чаще бывать дома», — рассказала она.

Ранее актер Роберт Де Ниро заявил, что у него кончаются деньги на содержание экс-супруги. По его словам, Грейс Хайтауэр буквально разоряет его. Светская львица ведет слишком экстравагантный образ жизни, который бьет по его карману.

По решению суда Хайтауэр должна ежегодно получать от актера один миллион долларов, а также часть денег после продажи дома за 20 миллионов долларов. По словам адвоката Де Ниро, бывшая супруга звезды тратит в месяц 215 тысяч долларов по кредитным картам и 160 тысяч долларов наличными.