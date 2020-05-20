Джоли потребовала у Питта не знакомить их детей с его новыми женщинами

По данным сайта «Дни.ру», Джоли заявила Питту, что не собирается дружить с его новыми женщинами и не хочет, чтобы это делали их дети. Действительно ли он встречается с Шокат — неизвестно, поскольку оба актера отказываются комментировать эти слухи.

Ранее актриса Дженнифер Энистон рассказала, что тяжело переживала разрыв в Брэдом Питтом. Пара развелась после того, как в общем доступе появились фото, на которых Питт проводит время со своей коллегой Анджелиной Джоли и ее приемным сыном. Слухи о его неверности ходили и раньше, но Энистон не хотела им верить. После развода она заперлась одна дома и не читала никаких новостей, потому что в СМИ активно обсуждалось ее расставание с супругом. «Я чувствовала себя сердитой, обиженной и смущенной», — рассказала актриса.