Джоли набрала почти 9 млн подписчиков в Instagram за несколько дней

Актриса Анджелина Джоли зарегистрировала в Instagram и за несколько дней набрала 8,9 миллионов подписчиков. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Джоли побила рекорд по скорости набора подписчиков. За три часа на нее подписались два миллиона человек.

Предыдущий рекорд побила Дженифер Энистон. На нее за пять часов подписался миллион человек.

Джоли рассказала, что завела страницу, чтобы поддержать жителей Афганистана, которые «теряют способность общаться в соцсетях и свободно выражать себя».