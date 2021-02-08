Джоли купила виллу, в которой гостил Чаплин, за 25 млн долларов

Знаменитость выбирала особняк недалеко от дома своего бывшего супруга Бреда Питта, чтобы их дети могли часто проводить время с отцом. До настоящего момент актриса не распространялась о том, как живет, и что может себе позволить. Накануне она снялась для обложки Vogue и пригласила съемочную группу в гости, сообщил сайт «Дни.ру».

Виллу, в которой живет исполнительница роли Лары Крофт, возвели в 1913 году. Ее дизайн целиком выполнен в итальянском стиле. Площадь дома составляет 670 квадратных метров. Особняк является одним из самых дорогих на территории Лос-Анджелеса.

Джоли отметила в интервью, что ей было даже неловко переезжать в него. Дело в том, что у дома очень богатая история. В прошлом здесь останавливались легенды Голливуда. В их числе универсальный мастер кинематографа Чарли Чаплин.