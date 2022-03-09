Джоан Роулинг попала в новый скандал из-за обвинений в трансфобии

Джоан Роулинг снова оказалась в центре скандала — и снова из-за обвинений в трансфобии. Писательница столкнулась с осуждением в Twitter после того, как подвергла критике новый британский закон.

Речь идет об изменениях в законах Великобритании, согласно которым поменять пол в документах можно будет не с 18, а уже с 16 лет, и без всякой психологической экспертизы. Роулинг возмутилась этому, а также вспомнила судебное дело 2018 года, когда трансгендерная женщина якобы пыталась изнасиловать 10-летнюю девочку. После этого писательница снова столкнулась с хейтом — пользователи Twitter сравнивают ее со злодеем Волан-де-Мортом и желают смерти.

К слову, недавно Роулинг заявила, что пожертвует миллион фунтов стерлингов (около 180 миллионов рублей) детям на Украине. Об этом написало Ura.ru. Средства пройдут через благотворительный фонд Lumos, учрежденный писательницей. Однако даже благотворительная деятельность, судя по всему, не спасает репутацию автора «Гарри Поттера».