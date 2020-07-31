Джоан Роулинг отпраздновала 55-летие

Британская писательница Джоан Роулинг отмечает 55-летие. Именно она подарила миру историю о мальчике, который выжил, — Гарри Поттере.

Роулинг родилась 31 июля 1965 года в Йейте, Бристоль.

Она прославилась благодаря серии книг о приключениях Гарри Поттера, написала Экспресс газета. Первая книга английской писательницы о юном волшебнике была опубликована 22 года назад. Роман издали летом 1997-го. С тех пор книги о Гарри Поттере остаются одними из самых продаваемых и держатся на пике популярности.

Для главного героя истории Роулинг выбрала тот же день рождения. Правда, по сюжету ему сегодня исполняется 40 лет.

Благодаря истории о мальчике-волшебнике Роулинг первой стала долларовым миллиардером, заработавшим свое состояние на книгах. Поттеру она посвятила семь книг, вся серия романов экранизирована.

В последние годы писательница специализируется больше на криминальных романах, которые выпустила под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Недавно Роулинг оказалась очередной жертвой «пропаганды толерантности». После одного твита ее обвинили в трансфобии. Теперь издательства разрывают с ней контракты, а фанаты саги о Гарри Поттере и даже бывшие коллеги публично осуждают.