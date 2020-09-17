Джим Керри сыграет Байдена в шоу Saturday Night Live

Американский актер Джим Керри в одном из выпусков нового сезона Saturday Night Live перевоплотится в кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена.

«Джим Керри — наш новый Джо Байден!» — сказано в анонсе нового сезона Saturday Night Live, который был опубликован на официальной странице вечернего шоу в Twitter.

Новый 46-й сезон сатирической вечерней программы на NBC стартует 3 ноября, следует из анонса телеканала. В тот же день в США состоятся выборы президента. Действующий лидер государства — республиканец Дональд Трамп баллотируется на второй срок. Его основным соперником считается кандидат от демократической партии Джо Байден.

Ранее Джим Керри обвинил Трампа в разрушении свободы страны. По словам артиста, он привел государство к катастрофе и разрушил жизнь граждан. Он заявил, что республиканская партия идет по пути жесткости и призыва к насилию. По мнению Керри, если Трамп останется у власти, это окончательно разрушит право американцев на свободу.